В 2020 году выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей — абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка России. Такая оценка содержится в отчете «Рынки жилья и ипотеки: предварительные итоги 2020 года», подготовленном в Аналитическом центре «ДОМ.РФ». По сравнению с 2019 годом ипотечное кредитование выросло на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном.

«К заметному росту ипотеки в 2020 году привело сразу несколько важных факторов. Во-первых, это снижение ставок по рыночным кредитам. По ним выдается свыше 70% всей ипотеки, поэтому снижение ставок в этом сегменте до 8% с 10—11% годом ранее имело значимый эффект. Во-вторых, это льготные программы, из которых главная — программа ипотеки на новостройки под 6,5%. Ее запуск стал одним из важнейших событий прошлого года. В результате в сегменте новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась примерно до 6%», — говорит генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Указанные факторы поддержали спрос на жилье и позволили застройщикам со второй половины года нарастить предложение. Так, во втором полугодии 2020 года запуск новых проектов многоквартирного строительства увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в IV квартале на 80%.

«Такой значительный рост выхода новых проектов на рынок объясняется не только повысившейся доступностью ипотеки, но и тем, что заработала новая схема финансирования жилищного строительства. Будучи еще вице-премьером правительства, я делал акцент на то, чтобы переход на счета эскроу был максимально бесшовным и плавным для отрасли. За прошедшие полтора года большинство девелоперов и банков приобрели опыт работы по новой схеме. Теперь жилье строится не на деньги граждан, а на средства банковских кредитов. Что позволило перенести риски строительства на банки, максимально обезопасив от финансовых потерь дольщиков новостроек. Как результат — впервые застройщики получили стабильный источник финансирования, включая возможность софинансирования приобретения земельных участков за счет банковских средств. Финансирование стройки стало стабильнее и прозрачнее для всех участников рынка и существенно повысило доверие семей, желающих улучшить качество своего жилья», — отмечает Мутко.