Доходы от экспорта нефти из России за январь — ноябрь 2020 года снизились на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 66,391 млрд долларов, следует из данных ФТС.



Физический объем экспорта российской нефти в ноябре вырос на 3,5% к октябрю — до 19,534 млн тонн. В стоимостном выражении объем поставок увеличился на 9,5% и составил 5,827 млрд долларов.

За январь — ноябрь физический объем экспорта нефти из РФ сократился на 11%, до 220,241 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта бензина из России по итогам января — ноября 2020 года снизились на 14% по сравнению с таким же периодом годом ранее, до 2,06 млрд долларов. При этом сам объем экспорта топлива вырос на 26%, до 5,45 млн тонн, следует из данных ФТС. В ноябре доходы российских нефтяников от экспорта бензина составили 111,6 млн долларов, что почти на 3% меньше уровня, достигнутого в ноябре предыдущего года. Сам экспорт бензина в ноябре достиг 319 млн тонн, это на 0,6% меньше уровня годом ранее.



Доходы компаний от экспорта дизельного топлива за 11 месяцев упали на 32%, до 17,8 млрд долларов. Сам объем поставок при этом увеличился на 3,8%, до 48,4 млн тонн. В ноябре экспорт дизельного топлива в денежном выражении составил 1,15 млрд долларов, это на 5,5% меньше уровня ноября годом ранее. В абсолютном выражении он составил 3,6 млн тонн, что почти на 7% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Всего доходы российских компаний от экспорта нефтепродуктов за 11 месяцев 2020 года составили 40,7 млрд долларов, что на 33% меньше уровня за такой же период предыдущего года. Объем вывоза нефтепродуктов уменьшился на 1,7%, до 126,8 млн тонн. В ноябре стоимость экспорта нефтепродуктов составила 3 млрд долларов, это на 4,9% больше, чем годом ранее, сами поставки нефтепродуктов в ноябре составили 10,16 млн тонн (на 4,9% больше показателя ноября 2019 года).