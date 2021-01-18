Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке стартовала успешно, за 2020 год было одобрено более 33 тыс. заявок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, интерес к программам «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар» очень большой. Было и обсуждение, и конкретные предложения участников программ по корректировке ряда условий, которые правительство учло.

«Сейчас мы уже можем подвести первые итоги. За минувший год было одобрено более 33 тысяч заявок на получение льготных кредитов. И более 15 тысяч семей уже улучшили свои жилищные условия. Для старта программы это неплохой результат. Но прошу не забывать: за четыре следующих года планируется выдать еще около 132 тыс. кредитов. Всего на поддержку программы дальневосточной ипотеки в федеральном бюджете предусмотрено более 14,5 миллиарда рублей», — сказал Мишустин.

Он отметил, что правительство и дальше будет стимулировать развитие рынка жилья в этих регионах, создавать условия для того, чтобы заинтересовать молодежь и привлечь больше высококвалифицированных специалистов.