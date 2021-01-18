Формально под действие моратория попали все компании, которые находятся в пострадавших отраслях, сообщил в интервью ТАСС в рамках Гайдаровского форума руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

«Это, если мне память не изменяет, под 3 миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей. Если говорить о компаниях, которым он понадобился, я могу только сказать по обращениям на наши ресурсы с точки зрения использования информации либо заявлений об отсрочках, рассрочках, то у нас там получалось, если мне память не изменяет, 200 с лишним тысяч компаний», — отметил Егоров.

По его словам, мораторий необходим для того, чтобы оздоровить те отношения, которые возникают в рамках кооперации. «Первое: если мы исходим из тезиса, что институт банкротства нужен, дальше мы смотрим на то, где и когда он применяется. Если мы с вами оказываемся в той ситуации, в которой мы оказались в том году, то понятно, что это была не та реальность, в которой действовало наше законодательство о банкротстве. И следовательно, компаниям нужно было дать какую-то возможность для маневра, в том числе и с формированием задолженности по отношению к другим компаниям или к государству, для того чтобы не вызвать какой-то серьезный размер банкротств. Собственно, эту функцию этот мораторий и исполнил», — пояснил руководитель ФНС, отвечая на вопрос, почему срок моратория не стали продлевать в 2021 году.

Дальше нужно смотреть, что делать в ситуации, если мораторий оставить, добавил Егоров. «Это значит, компании, другие компании, не из пострадавших отраслей, в том числе кредитные организации, накапливают долги, по которым они даже не могут обращать взыскания. Это значит, что мы, по сути, увеличиваем такую латентную проблему, на первый взгляд латентную, расширяя проблемы пострадавших компаний на все больший и больший объем отраслей. Это, конечно, те риски, которыми надо управлять, и поэтому вполне логично, что мораторий имел временный срок, на то он и мораторий», — сказал глава ФНС.