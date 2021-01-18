Купить квартиру в российской столице в ипотеку возможно, если у заемщика зарплата составляет не менее 60 тыс. рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антона Красильникова.

По его мнению, приобретение жилья в Москве с такой заработной платой стало возможным после старта программы льготного ипотечного кредитования. «Зарабатывая 60 тысяч рублей в месяц, купить квартиру в Москве возможно. Многие банки в рамках программы госсубсидий предлагают льготные ставки», — отметил собеседник.

Самый экономичный вариант покупки жилья — заключить сделку на этапе строительства дома.

Но есть и другие способы сэкономить. Например, ставки по ипотеке, как правило, ниже для зарплатных клиентов банков. Специальные скидки и акции проводят для покупателей — ипотечников и сами застройщики.

«Играя с разной стоимостью жилья, уровнем дохода и процентными ставками, можно найти комфортную для себя сумму платежа, — заявил банкир. — Как правило, оптимальный вариант — платить процентов 40 от зарплаты. Эта сумма сопоставима, а в некоторых случаях даже меньше стоимости аренды жилья», — добавил аналитик.

Он особо отметил, что к оформлению ипотеки нужно готовиться. В первую очередь надо проверить кредитную историю. Еще один ключевой момент: важно предоставить кредитной организации реальные контакты поручителей, сведения об уровне личных доходов и месте работы.