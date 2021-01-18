Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на сокращение налоговой нагрузки на компании сферы информационных технологий и оптимизацию порядка осуществления закупок, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

«Сегодня на комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрен для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства законопроект, касающийся сокращения налоговой нагрузки на IT-компании», — сказал депутат.

Для таких организаций, по его словам, предлагается установить с текущего года на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% (в настоящее время — 8%), также это предусмотрено для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной и радиоэлектронной продукции.