«AliExpress Россия» начинает тестирование функции «забрать в магазине» для российских продавцов AliExpress. Она позволяет покупателю оперативно проверить статус заказа и получить покупку в удобном для него магазине продавца уже через несколько часов после заказа, не дожидаясь курьера или доставки в постамат. Выдача заказа и доставка в магазин для покупателя бесплатны, уточняется в релизе компании «AliExpress Россия».

«Теперь в карточке товара и в корзине пользователи увидят новую опцию доставки — «забрать в магазине» (если такая возможность предусмотрена магазином). Для самовывоза автоматически назначается магазин, ближайший к адресу, указанному покупателем. При необходимости можно перейти на карту и выбрать магазин по другому адресу. Продавец указывает период времени, за который предоставит товар. Когда посылка приедет в выбранный магазин, покупатель получит уведомление в приложении. Товар можно забрать в течение нескольких часов или выбрать подходящее время. Продавец доставит товар в нужный магазин в указанный период и сообщит о готовности заказа к выдаче», — рассказали в компании.

Кроме того, покупатели смогут вернуть не подошедший товар сразу в магазине, оформив упрощенный возврат через приложение AliExpress.

Первыми партнерами тестирования стали сети товаров для дома и модные ретейлеры, в том числе «220 вольт» и Finn Flare. В их магазинах пользователи могут выбрать самовывоз в качестве опции доставки уже сейчас.

Новая услуга будет доступна для подключения по API всем российским продавцам. Функция реализована на базе IT-платформы «Цайняо» в России (Cainiao Network входит в Alibaba Group). Экспресс-выдача стала одной из первых услуг в рамках локализации IT-платформ «Цайняо» в России. Компания планирует вложить в сервис более 1 млрд рублей в течение ближайшего года, следует из сообщения.



Компании, которые подключатся к новой опции, смогут загрузить список своих магазинов для нанесения на карту, выбрать регионы доставки для самовывоза, а также указать время, за которое они привезут товар в магазин.