Совкомбанк обновил условия беспроцентной рассрочки на покупку автомобилей по карте «Халва», увеличив максимальный срок рассрочки до 24 месяцев и включив программы государственной поддержки («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин») в список программ, на которые распространяется предложение. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

Клиенту при оформлении рассрочки в дилерском центре или отделении банка понадобится только паспорт гражданина РФ, следует из релиза. Время принятия банком решения не превышает часа. Максимальная сумма, предоставляемая в рассрочку, составляет 4,9 млн рублей, минимальная — 300 тыс. рублей для новых автомобилей и 90 тыс. рублей для автомобилей с пробегом.

Для оформления «Авторассрочки» не требуется приобретение дополнительных финансовых продуктов, кроме ОСАГО и каско, которые можно оформить в любой страховой компании.

В сообщении банка приводится пример расчетов для покупки автомобиля по карте рассрочки «Халва». Так, при покупке автомобиля стоимостью 1,08 млн рублей с учетом первоначального взноса в 50% сумма рассрочки составит 540 тыс. рублей. Размер ежемесячного платежа при сроке 18 месяцев составит 30 тыс. рублей.



Программа реализуется в партнерстве с официальными дилерами. Как подчеркивает директор по залоговому кредитованию Совкомбанка Артем Языков, «она абсолютно бесплатна, по ней отсутствуют скрытые платежи и комиссии». «В рамках программы мы постоянно расширяем перечень доступных брендов: сейчас это восемь марок и автомобили с пробегом», — уточнил представитель банка.