Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ и застройщик «Ларец-Инвест» запустили ипотеку по ставке 0,07% в жилом комплексе «Заповедный» в Перми. Ставка в размере 0,07% фиксируется на полгода или один год. По истечении периода устанавливается стандартная процентная ставка в рамках льготной ипотеки на новостройки в размере 6,5% — она будет действовать в течение всего срока кредитования.

Севергазбанк снизил процентные ставки и увеличил сумму кредита по программам военной ипотеки. Таким образом, финансирование жилья по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» доступно по ставке 7,5% годовых.