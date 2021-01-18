Основные фондовые торги в РФ завершились в понедельник повышением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,61% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 471,92 пункта. Индекс РТС поднялся на символические 0,04% до отметки 1 474,86.

Акции СберБанка повысились в цене на 1,46%, «Яндекса» — на 1,13%, «Газпрома» — на 0,77%, Московской биржи — на 0,47%, МТС — на 0,2%, «Магнита» — на 0,1%, «Норникеля» — на 0,08%. Бумаги «Полюса» подешевели на 0,27%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,1%, Mail.ru — на 0,02%.

Аналитики отдельно указывают на заметный рост котировок депозитарных расписок TCS Group Holding. Согласно данным биржи, по итогам основных торгов бумаги прибавили в цене 4,46%.



«На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали скорее нейтральные настроения. Отсутствие торгов в США и важных макроэкономических данных лишало рынки ориентиров. По ходу недели, однако, ситуация будет становиться все более интересной, а внешний фон принесет как макроэкономические, так и корпоративные новости. Рынок РФ и рубль на данный момент сдержанно восприняли риски новых санкционных угроз, но никакой конкретики по этому вопросу пока и нет», — комментирует обстановку аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Российский РТС к концу дня держится почти нейтрально, что лучше большинства зарубежных площадок. Политические события, связанные с резкими заявлениями зарубежных МИД в отношении Москвы, привели к короткой просадке индекса днем до минимумов прошлой недели, но позднее котировки восстановились до значений, близких к концу предыдущей пятничной сессии. В условиях нейтрального внешнего фона РТС может во вторник двинуться в диапазон 1 480—1 510 пунктов. Индекс Мосбиржи растет благодаря росту доллара против рубля. Переоценка связана по большей части с коррекций в нефти, которую игроки не воспринимают как серьезную угрозу... Рынок может довольно легко вернуться выше 3 500 пунктов уже в ближайшие сутки», — полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.