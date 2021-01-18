Концерн Shell запускает на своих автозаправочных станциях в России возможность оплаты через Систему быстрых платежей и WebMoney. Об этом сообщила внешняя пресс-служба компании.

Проект реализован при поддержке Российского топливного союза в партнерстве с Национальной системой платежных карт, международной системой расчетов WebMoney и платежным агрегатором PayMaster. C начала января возможность оплаты с помощью QR-кода через СБП и WebMoney доступна более чем на 220 заправках Shell в различных регионах России.

При этом все участники программы лояльности Shell ClubSmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок на АЗС Shell через СБП и электронные кошельки WebMoney в течение всего 2021 года.

Чтобы оплатить покупку через СБП на АЗС Shell, клиенту необходимо открыть на смартфоне мобильное приложение своего банка, поддерживающего возможность оплаты по СБП. После этого он должен выбрать раздел оплаты по QR-коду и отсканировать код c предварительного чека, полученного на кассе. Платеж будет совершен моментально после подтверждения со стороны пользователя, а на кассе появится уведомление об успешной операции.

При выборе оплаты через WebMoney пользователю необходимо в мобильном приложении WebMoney Keeper перейти в меню «QR-код» на вкладку «Оплатить» для генерации динамического кода, который необходимо показать кассиру для сканирования. Информация об успешной трансакции моментально отображается на кассе. При расчете с помощью WebMoney клиенты АЗС получат кешбэк в размере 10% на свой электронный кошелек.



В целом сеть Shell в России включает более 400 АЗС в 28 регионах, указано в справке о компании.