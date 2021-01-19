Минэкономразвития до конца 2021 года запустит цифровую экосистему поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) — компании смогут получить господдержку и необходимые им услуги по принципу одного окна на базе платформы этого министерства. Об этом пишет «Коммерсант». Как сообщила на заседании комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, платформа уже запущена в тестовом режиме: на ней доступен каталог из 197 услуг и мер поддержки, зарегистрированные предприниматели уже получили 31 тыс. услуг.
На базе платформы предусмотрен «цифровой профиль» получателей господдержки — индекс «цифровой репутации». Он будет формироваться из трех блоков данных: официальные источники, коммерческие источники (данные банков, маркетплейсов, бюро кредитных историй, порталов недвижимости, соцсетей), дополнительно бизнес сможет сообщить о своих операциях, запросах и о том, какими услугами он пользовался. Индекс позволит в автоматическом режиме предварительно заполнять формы заявки, осуществлять их дистанционное одобрение, а также предлагать бизнесу потенциально востребованные меры.
Данные о состоянии бизнеса будут использоваться для его акселерации — так, платформа сможет предлагать подсказки о дальнейших шагах для развития. Де-факто правительство создает систему госсопровождения малого бизнеса на всем жизненном цикле.
Кабмин планово реализует целый набор программ для помощи такому бизнесу, добавил пресс-секретарь президента.
Сейчас платформа уже интегрирована с ФНС в части единого реестра МСП. С 2021 года МСП и самозанятые могут оформить кредит через платформу, получить образовательные услуги и отслеживать госзакупки. В планах Минэкономразвития запуск налоговых сервисов, сервисов для экспортеров, целевым при этом является развитие суперсервисов. Для этого платформа будет интегрирована с сервисами министерств, оказывающих поддержку МСП, банковского сообщества, а также институтов развития в сегменте МСП.