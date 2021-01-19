Минэкономразвития прогнозирует рост количества заявлений о признании компаний несостоятельными из-за отмены моратория на банкротство, пишут «Известия» . В ведомстве уверены, что мораторий позволил снять излишнее напряжение и способствовал стабильности функционирования бизнеса в сложной ситуации. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с введением моратория число признания компаний несостоятельными за 2020 год снизилось на 20% и составило менее 10 тыс. случаев, сообщили в министерстве.

В Минэкономразвития дали понять, что продление запрета на банкротство не обсуждается, а его окончание повлечет за собой рост соответствующих судебных дел. В ближайшее время возможно некоторое увеличение случаев подачи кредиторами и должниками «отложенных» заявлений о банкротстве, спрогнозировали в ведомстве. Если бы моратория не было совсем, неопределенность экономической ситуации в стране и в мире могла бы привести к гораздо большей волне банкротств, уверены в ведомстве.

Глава ФНС: под действие моратория на банкротство попали все компании пострадавших отраслей Мораторий необходим для того, чтобы оздоровить те отношения, которые возникают в рамках кооперации.

С прогнозом министерства по росту числа заявлений о банкротстве и, как следствие, разорившихся фирм согласились в аудиторских компаниях и рейтинговых агентствах. Прирост прогнозируется на уровне 30%, а количество разорившихся компаний составит более 13 тыс. Основной причиной такого стремительного роста выступит отмена «антиковидного» моратория, отметили в НКР. Там считают, что тормозить этот процесс не стоит: бесконечная поддержка проблемных фирм и банков за счет увеличения налогового бремени для населения и роста государственного долга едва ли является эффективной мерой решения проблемы.

По мнению юристов, в ближайшие три месяца число судебных дел по рассмотрению заявлений о несостоятельности должников однозначно вырастет, а рост количества разорившихся фирм будет наблюдаться во второй половине 2021 года. Основной удар от отмены моратория придется на компании, основная выручка которых приходилась на офлайн-торговлю, а также фирмы, организующие массовые мероприятия, выставки и ярмарки. Компании, которые сосредоточены на онлайн-торговле товарами и услугами, риску разорения подвержены не будут, прогнозируют эксперты. Также финансовой устойчивостью могут похвастаться сферы, с которых были фактически сняты ограничения на ведение деятельности: розничная торговля, общепит, бытовые услуги. В невыигрышном положении находятся авиа- и туристический бизнес а также культурно-досуговые организации, пояснили эксперты.