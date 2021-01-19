📰 Сам по себе рубль крепким не является, да и не нужен, так как это существенно замедлит процессы восстановления экономики, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Однако в ближайшее время определенную поддержку ему однозначно будет оказывать налоговый период в России, а также общее благоприятное отношение к риску на рынках капитала, пишет «Российская газета» . Третья неделя января может состояться для доллара в рамках значений 73,5—75,5 рубля, хотя его более здоровая цена составила бы 76—77 рублей, евро удержится в границах 89—91 рубль. Этот диапазон ниже, чем привычно рынку, но конъюнктура пока складывается именно такой, отметила эксперт.



📰 Доходность десятилетних облигаций федерального займа обновила двухмесячный максимум, достигнув 6,15% годовых, пишет «Коммерсант» . Доходность российских гособлигаций двигалась в общем тренде для суверенных облигаций развитых и развивающихся стран. Рост ставок происходит как на фоне подъема ставок за рубежом, прежде всего в США, так и в связи с ростом рисков расширения санкций в отношении России. Однако в последнее время крупными покупателями российских гособлигаций выступают нерезиденты, а продавцами — российские банки.

📰 В период каникул объем продаж услуг спортзалов в денежном выражении снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» . Средний чек покупки услуг фитнес-центров в этот период составил 3 588 рублей, что на 17% ниже, чем в прошлом году. В декабре падение составило 20—30% год к году, рассказали в сетях X-Fit и «Территория фитнеса». После локдауна индустрия восстанавливается медленно. Полностью она сможет оправиться за год — два в лучшем случае, считают в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. За это время многие клубы рискуют уйти с рынка. Например, сети Alex Fitness уже пришлось закрыть четыре филиала, и это не предел.

📰 Почти все крупные компании в России выплатят своим акционерам дивиденды за 2020 год, хотя он стал самым тяжелым для экономики за десять лет, пишет «Российская газета» . У нефтегазовых компаний дивиденды будут меньше, чем по итогам 2019 года, а у металлургов практически на том же уровне, считают эксперты. По их мнению, в среднем по индексу Мосбиржи дивидендная доходность по бумагам может быть выше 6% на горизонте 12 месяцев, это лучший результат среди фондовых площадок крупных стран мира. Прогноз дивидендной доходности к текущим ценам традиционно сравнительно высок для бумаг черной металлургии, в этой отрасли в период шоков операционные показатели стабильны. Сектор ТЭК, несмотря на ожидаемый спад в финансовых показателях, способен показать сравнительно высокую дивидендную доходность. Тенденция повышения цен на продукцию как нефтедобывающей, так и металлургической отраслей остается устойчивой, считают эксперты.

📰 Негосударственные пенсионные фонды, наращивавшие до середины прошлого года в портфелях корпоративные облигации, во второй половине года изменили свои предпочтения, пишет «Коммерсант» . Переток шел как в рисковые активы на фоне роста их стоимости, так и в консервативные, доходность по которым сблизилась с доходностью корпоративных бумаг. Перераспределение средств наблюдалось по нескольким направлениям. В III квартале фонды наращивали инвестиции в акции. Помимо переоценки долевых ценных бумаг на фоне благоприятной конъюнктуры рынка фонды совершали и покупки как в спекулятивных целях, так и наращивая свой долгосрочный портфель, ожидая в 2021 году продолжения роста стоимости рисковых активов.

📰 Тысячам отечественных компаний, которые пользуются услугами облачного провайдера Amazon, может угрожать принудительное отключение от серверов, пишут «Известия» . В этом случае бизнес российских клиентов IT-гиганта может понести ущерб или разрушиться вовсе. К такому выводу российские эксперты пришли после того, как Amazon отключила соцсеть Parler. Крупнейшие клиенты и партнеры Amazon в России считают повторение такого сценария маловероятным, но даже если это случится, у компаний есть запасной план, который позволит их инфраструктуре выстоять. Руководству компаний совместно с главами направлений IT и ИБ целесообразно разрабатывать варианты оперативного восстановления сервисов. Это может быть разработка гибридных моделей размещения или создание резервных хранилищ, считают эксперты.