Российские женщины оставляют премию себе в 2,5 раза чаще мужчин (25% против 10% соответственно), а россияне с доходом менее 30 тыс. рублей — чаще граждан с зарплатой от 80 тыс. рублей (24% и 15%). Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob, который изучил, готовы ли россияне делиться незапланированным доходом со своими супругами.

На вопрос, как они поступят, если неожиданно получат премию, большинство россиян (77%) ответило, что сообщит о премии и поделится деньгами с семьей.

В целом, согласно исследованию, «коронакризис» не повлиял на стратегию поведения россиян в отношении внеплановых финансовых поступлений. Десять лет назад 78% россиян были готовы делиться неожиданной премией с мужьями и женами, год назад, как и сейчас, — по 77%.

Расскажут о премии, но оставят деньги себе 11% опрошенных, еще 6% россиян не будут сообщать супругу или супруге о неожиданном бонусе.