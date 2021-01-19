Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 485,8 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,59% и равнялся 1 483,63 пункта.

Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 3 500 пунктов, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Динамику российского рынка лучше западных аналогов можно объяснить лишь продолжающимся притоком средств инвесторов на рынок. Причем значительную часть новых денег обеспечивают внутренние инвесторы», — комментирует эксперт.

По его мнению, сегодня внешний фон зовет к продолжению покупок. После вчерашнего выходного в Штатах американские фьючерсы прибавляют около 0,5—0,6%. На полпроцента подорожала нефть, пытаясь удержать отметку 55 долларов за баррель. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов.

«Так что если внешний фон не начнет ухудшаться, то у индекса Мосбиржи есть все шансы попробовать закрепиться выше отметки 3 500 пунктов. Техническое сопротивление проходит примерно в 20—30 пунктах выше этой отметки, и лишь после его пробития можно будет строить прогнозы относительно зарождения новой полноценной волны роста», — прогнозирует аналитик.

Впрочем, он бы не рекомендовал делать агрессивные покупки: во второй половине января по российским акциям очень часто проходит коррекция.