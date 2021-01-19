Премии по итогам прошлого года получили 15% россиян, а рассчитывали на нее 37% жителей России. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Среди тех, кто не получил новогоднюю премию, каждый десятый опрошенный рассчитывает на материальное поощрение от работодателя в течение ближайшего полугодия.



57% респондентов отметили, что получили премию размером до 10 тыс. рублей. 15% опрошенных выплатили до 20 тыс. рублей, 8% указали размер премии до 30 тыс., а каждый пятый житель России получил более 30 тыс. в качестве поощрения за работу.

Треть жителей России (32%) потратили премию на празднование Нового года — подарки и праздничный стол. Четверть опрошенных (24%) планирует потратить премию на погашение кредитов или ипотеки.

13% респондентов отложат деньги на черный день, 8% — на крупные покупки, 7% — на отпуск, а 3% — на покупку квартиры или автомобиля.

Еще 11% опрошенных потратят премию на свое здоровье, 10% — на одежду, украшения или косметику, 7% — на оплату обучения, 5% — на покупку техники.