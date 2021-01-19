Более чем 90% россиян в возрасте 45—60 лет считают необходимым для достойной жизни на пенсии наличие собственного жилья, качественной медицины, полноценного питания и возможность заниматься любимым делом или спортом. Для всего этого в среднем по стране достаточно 45,6 тыс. рублей в месяц, выяснил НПФ Сбербанка.



Собственная квартира или дом (98%), качественная медицина, в том числе платная (97%), полноценное питание не только дома, но и в кафе и ресторанах (96%), возможность заниматься спортом или другим хобби (96%), современная бытовая техника (95%), доступ к культурным ценностям (театрам, выставкам, книгам и т. д., 95%), возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90%) — вот перечень возможностей, которые большинство россиян хотят иметь на пенсии. Владение собственным автомобилем относят к обязательным только 77% опрошенных. А свободное время (34%) и помощь по дому (30%) в преклонном возрасте интересуют лишь треть респондентов.

Медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, в среднем по России, по оценкам респондентов, составляет 45,6 тыс. рублей. Однако в ряде городов стоимость комфортного существования старшего поколения значительно превышает эту цифру. Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. рублей в месяц, владивостокцы — в 57,1 тыс. рублей, петербуржцы — в 55,4 тыс. рублей, хабаровчане — в 52,4 тыс. рублей в месяц.



Выше, чем в среднем по стране, стоимость стандарта качества жизни оценивают также жители Красноярска (48,8 тыс. рублей в месяц), Иркутска (48,6 тыс.), Екатеринбурга (48,1 тыс.), Новосибирска (47,7 тыс.), Новокузнецка (47,5 тыс.), Тюмени (47,5 тыс.), Уфы (47 тыс.) и Перми (46 тыс.). Самыми непритязательными оказались жители Рязани: они полагают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 38,5 тыс. рублей в месяц. Относительно небольшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тыс. рублей), Астрахани (38,8 тыс. рублей) и Пензы (39,9 тыс. рублей).