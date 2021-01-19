«Сбер» к концу текущего года планирует запустить услугу удаленной идентификации с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила директор дивизиона «Забота о клиентах» СберБанка Елена Левина.



«К концу года в связи с новым законодательством «Сбер» планирует запустить услугу удаленной идентификации с помощью Единой биометрической системы. Физическое лицо, у которого есть подтвержденная учетная запись ЕСИА и биометрия ЕБС, сможет стать клиентом «Сбера» без посещения офиса банка. Опция будет доступна на сайте банка или в приложении «СберБанк Онлайн» — для этого нужно авторизоваться с помощью логина и пароля «Госуслуг» и далее пройти аутентификацию с помощью ЕБС. Далее клиент сможет воспользоваться рядом продуктов и сервисов «Сбера», — сказала Левина.

Напомним, закон об использовании ЕБС для удаленной идентификации при получении широкого спектра финансовых и государственных услуг вступил в силу 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. Предусматриваются переходные положения.



Закон предоставляет банкам с базовой лицензией право собирать биометрические данные в ЕБС (сейчас закон обязывает их это делать), вводит такую обязанность для банков с универсальной лицензией. Банки с универсальной лицензией будут обязаны обеспечить возможность клиентам — физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента — физического лица в порядке, предусмотренном законом. Такая возможность обеспечивается банком посредством своего официального сайта в Интернете, а также мобильного приложения, которое соответствует критериям, установленным ЦБ.



Центробанк получает право устанавливать условия сбора биометрии в ЕБС в зависимости от видов банковских подразделений. Закрепляется право Банка России на срок до одного года вводить запрет на проведение идентификации кредитной организацией и некредитной финансовой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, в случае неоднократного в течение одного года нарушения такой организацией требований антиотмывочного законодательства. Документ также предусматривает сбор биометрических данных через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг, а также возможность оказания госорганами таких услуг только с использованием ЕБС. При этом ЕБС получит статус государственной информационной системы. Предполагается распространить проведение идентификации на всех граждан, а не только на граждан РФ.



Также закон допускает возможность использования ЕБС в рамках гражданско-правовых отношений для аутентификации граждан. В то же время вводится запрет на размещение и обработку в ЕБС сведений, отнесенных к гостайне. Закон позволяет осуществлять идентификацию с использованием коммерческих биометрических систем в случаях, установленных правительством по согласованию с Банком России. Осуществление аутентификации или идентификации с использованием коммерческих биометрических систем будет возможно после их аккредитации.