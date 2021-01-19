Комиссия по рассмотрению жалоб на принятые Центробанком решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации за время своей работы получила 732 обращения от финансистов и удовлетворила 585 жалоб. Такие данные по состоянию на 31 декабря 2020 года приводит пресс-служба регулятора.



Напомним, комиссия с 28 января 2018 года рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) кредитных и ряда некредитных финансовых организаций на признание их не соответствующими установленным требованиям.

«Комиссия Банка России за три года работы получила 732 обращения от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с признанием их деловой репутации или квалификации не соответствующей установленным требованиям. Из рассмотренных 585 жалоб 56% удовлетворено, в 44% случаев в удовлетворении жалобы отказано», — отмечается в сообщении ЦБ.

Из материалов регулятора следует, что из общего количества поступивших жалоб 568 были связаны с деятельностью 139 кредитных организаций, а еще 164 — с деятельностью 63 некредитных финансовых организаций.