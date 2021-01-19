На Московской бирже 19 января начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Доходъ Индекс дивидендных акций РФ» под управлением УК «Доходъ». Торговый код фонда — DIVD, говорится в сообщении торговой площадки.

«Фонд следует индексу «Доходъ Индекс дивидендных акций РФ» (IRDIV), рассчитываемому Московской биржей, и инвестирует в наиболее популярные российские акции с учетом дивидендной доходности, стабильности выплат дивидендов и оценки качества бизнеса компании. Получаемые дивиденды по акциям полностью реинвестируются», — уточняет Мосбиржа.

Минимальное количество бумаг в фонде — 15, ребалансировка будет производиться каждые полгода. Фонд номинирован в рублях, минимальная сумма инвестиций — 1 тыс. рублей. При покупке паев на срок более трех лет действует налоговый вычет, паи также могут приобретаться на индивидуальные инвестиционные счета.

Всего на фондовом рынке Московской биржи обращаются 56 биржевых фондов.

