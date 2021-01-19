Массовый выход российских граждан, не обладающих достаточными знаниями и опытом, на финансовый рынок вызывает беспокойство, говорится в статье руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты и советника первого заместителя председателя ЦБ Сергея Моисеева на портале «Эконс».

«Проблема массового выхода российских граждан, не обладающих знаниями и опытом, на рынок сложных инструментов вызывает беспокойство. Продажи населению продуктов, которые изначально не предполагают доходности, отличной от нуля, тем более без гарантий возврата вложений, способны подорвать доверие к финансовому сектору. В долгосрочной перспективе недобросовестные продажи ставят под сомнение цивилизованное будущее финансового рынка», — говорится в статье.

По словам авторов, продажи населению сложных продуктов — тема, с которой приходится иметь дело каждому регулятору на сколько-нибудь развитом финансовом рынке.

СМИ: ЦБ готов смягчить позиции по ограничению вложений инвесторов Продолжаются консультации по широким полномочиям ЦБ в приостановлении операций и ограничению доступа неквалифицированных инвесторов к простым структурным продуктам.

Банк России в январе 2021 года инициировал временный запрет на инвестиции неквалифицированных инвесторов в экзотические инструменты до начала тестирования их квалификации. «На сайте Банка России опубликован проект указания, ограничивающего продажи сложных продуктов. Исключение сделано для гособлигаций, ценных бумаг с ипотечным покрытием, ряда других облигаций и биржевых производных финансовых инструментов. Временный запрет предоставляет паузу для подготовки перечня приемлемых сложных продуктов», — отмечается в статье.

Это первый шаг к цивилизованному рынку, на котором розничный инвестор может доверять как эмитенту, так и его продукту, считают авторы. «Пока наш рынок структурных продуктов непрозрачен и живет вне правил. В последующем рынку структурных продуктов предстоит пройти весь путь защиты населения, который уже пройден в США и Европе и касается прежде всего раскрытия информации, добросовестных продаж, оценки продукта и его справедливого ценообразования», — поясняют они.