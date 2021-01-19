Банк HSBC планирует закрыть в Великобритании 82 отделения из-за перехода клиентов на онлайн-обслуживание и влияния пандемии COVID-19, говорится в сообщении кредитной организации. По данным банка, за последние пять лет физическое обращение клиентов в офисы сократилось на треть, около 90% клиентов используют онлайн-банкинг со своих устройств. Для контакта с менеджерами банка многие используют социальные сети.

Поэтапное закрытие отделений состоится с апреля по сентябрь текущего года, клиентам указанных офисов будет рекомендовано перейти на онлайн-обслуживание. Ожидается, что сотрудники закрытых отделений не будут сокращены, а перейдут в соседние офисы банка.

«Пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость изменений, которые мы проводим. Это усилило то, на чем мы фокусировались раньше, и кристаллизовало наше мнение. Это стратегическое направление, которое мы должны принять, чтобы иметь филиальную сеть, пригодную для будущего», — заявила руководитель по управлению филиальной сетью HSBC в Великобритании Джеки Ухи.

Банк также намерен расширить свое присутствие, увеличив число точек с банкоматами, но без персонала. После реструктуризации в 2021 году у HSBC останется 511 офисов в Великобритании.