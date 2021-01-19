Центробанк РФ сохраняет прогноз профицита ликвидности банковского сектора на конец 2021 года, свидетельствуют данные обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за декабрь 2020-го.

В декабре структурный профицит ликвидности снизился, констатирует регулятор. В среднем за декабрьский период усреднения обязательных резервов величина структурного профицита ликвидности снизилась по сравнению с ноябрьским периодом усреднения на 0,5 трлн рублей, почти до нуля. На начало января по сравнению с началом предыдущего месяца его величина снизилась на 0,1 трлн рублей, до 0,2 трлн.

ЦБ: профицит ликвидности банков по итогам 2020 года составил 200 млрд рублей Ранее сообщалось, что ЦБ РФ ожидает профицита ликвидности банковского сектора порядка 1 трлн рублей на конец 2020 года.

Основным фактором оттока ликвидности в декабре было увеличение объема наличных денег в обращении, поясняет регулятор. Динамика показателя была близка к значениям предыдущего года — кредитные организации пополняли кассы и банкоматы, как и в аналогичные периоды прошлых лет. При этом прогноз на декабрь содержал предпосылку о том, что прирост спроса на наличные деньги будет меньше за счет уже сформированных запасов. В результате по итогам года отток ликвидности из­-за наличных денег оказался выше ожидаемых значений.

Фактором притока ликвидности в конце года был сезонно высокий объем операций по бюджетным счетам. Однако его величина оказалась заметно ниже, чем ожидалось. Это было связано c ростом налоговых поступлений (в частности, за счет НДФЛ и страховых и социальных взносов), а также меньшим расходованием бюджетных средств. При этом Минфин России продолжил размещать небольшие объемы ОФЗ, накапливая средства для финансирования в том числе будущих расходов. Прогноз Банка России предполагал, что в случае более высоких бюджетных доходов или менее активных расходов их потенциальное влияние на ликвидность будет полностью компенсировано соответствующим ростом объемов операций Федерального казначейства и других субъектов бюджетной системы по размещению временно свободных средств в банках. Однако этого не произошло, и остатки средств бюджетной системы в Банке России по итогам 2020 года увеличились на 1,2 трлн рублей, указано в обзоре.

Динамика структурного профицита в ближайшие месяцы будет определяться в первую очередь операциями бюджета. Сезонно в начале года доходы бюджета превышают расходы, что формирует отток ликвидности из банков. Если Федеральное казначейство не увеличит пропорционально этому объем операций по размещению средств в кредитных организациях, то возможно повторение эпизодов временного перехода банковского сектора в ситуацию структурного дефицита ликвидности. При этом ожидается, что в ближайшие месяцы приток средств по бюджетному каналу возобновится и банковский сектор вернется к устойчивому профициту ликвидности.

ЦБ впервые с 2017 года зафиксировал структурный дефицит ликвидности банков Пока рано говорить о свершившемся переходе от структурного профицита ликвидности к структурному дефициту, возможен период колебаний от дефицита к профициту и обратно, отмечают аналитики.

В обзоре также отмечается, что ситуация с валютной ликвидностью в банковском секторе оставалась стабильной, в том числе в результате заметного притока клиентских средств в ноябре.



Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года сохранен на уровне 0,7—1,3 трлн рублей (с небольшим сужением прогнозного интервала с учетом фактических данных за декабрь 2020 года). Он учитывает предпосылку о постепенном возврате в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии. Этот процесс может быть растянут на ближайшие несколько лет. Кроме того, ожидается, что с переходом в 2021 году на единый казначейский счет расширятся возможности Федерального казначейства по управлению бюджетными средствами. В результате больший объем временно свободных средств бюджетной системы может быть размещен на депозиты в банках. Прогноз ликвидности будет дополнительно уточнен после обновления макроэкономического прогноза Банка России в феврале 2021 года.