Фондовые торги в РФ завершились во вторник в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,83% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 443,23 пункта. Индекс РТС просел на 0,29% — до отметки 1 470,63 пункта.

Акции «Газпрома» подешевели на 1,7%, «Полюса» и Mail.ru — на 1,34%, «Яндекса» — на 1,18%, СберБанка — на 0,97%, МТС — на 0,6%, «Магнита» — на 0,57%, «Норникеля» — на 0,19%. Бумаги Московской биржи прибавили в цене 3,79%, «ЛУКОЙЛа» — 0,17%.



«На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали умеренно оптимистичные настроения, которые, однако, не дали должной поддержки отечественным биржам. В среду состоится инаугурация президента США Джо Байдена, которая несет в себе как политические риски для самих Штатов, так и риски для российских активов в контексте потенциального усиления санкционного давления. Последнее, судя по всему, уже проявляется в нежелании инвесторов продолжать покупки акций после оптимистичной первой половины января. На данный момент большинство участников скорее занимает выжидательную позицию», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индекс Мосбиржи снижается более значительно, чем РТС, что связано с локальным укреплением рубля на фоне роста нефти», — уточняет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.