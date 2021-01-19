Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии вторника, причем к доллару — более уверенно, чем к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 73,72 рубля, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент стоил 89,39 рубля (минус 3 копейки).



С начала торгов было проведено 45 тыс. сделок с долларом на 2,4 млрд долларов и 6,2 тыс. сделок с евро на 330 млн евро. Курсовые диапазоны составляли 73,23—73,94 рубля за доллар и 89,07—89,75 рубля за евро.

«Во вторник настроения участников валютных торгов на развивающихся рынках оставались смешанными, — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. — С одной стороны, инвесторы испытывали оптимизм в отношении выделения нового пакета финансовых стимулов в США и с надеждой ожидали предстоящего выступления экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в комитете по финансам американского сената. От будущего главы Минфина США рынок надеется получить дополнительные сигналы в пользу скорейшего выделения новых финансовых стимулов, что, безусловно, должно поддержать аппетит инвесторов к риску. С другой стороны, финансовые площадки остаются под давлением сложной эпидемиологической обстановки в мире. В частности, во вторник аппетит к риску сдерживался выявлением новых эпицентров пандемии в Китае, а также ускорением прироста заболевших в странах с развивающимися рынками. Российская валюта в паре с долларом весь день торговалась в плюсе, несмотря на усиление негатива со стороны геополитического фронта, однако к концу дня несколько сократила свое преимущество».

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, комментируя разнонаправленную динамику доллара и евро незадолго до окончания основной валютной сессии в РФ (евро немного дорожал), указал на укрепление пары евро/доллар на мировом межбанковском рынке. «Общий фон рынка преимущественно играет в пользу рубля. В среду мы можем увидеть доллар по 73 и евро по 88,5 рубля», — полагает эксперт.