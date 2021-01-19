Ослабление рубля в 2020 году оказалось сопоставимо с 2018-м, но было менее значительным, чем во время двух предыдущих кризисов, следует из комментария ЦБ РФ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за декабрь 2020 года.

Российский регулятор констатирует, что мировые финансовые рынки продолжили расти в декабре, несмотря на введение повторных локдаунов в ряде стран. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывали новости о начале вакцинации от коронавируса и амбициозных планах привить значительную часть населения в ведущих экономиках в первой половине 2021 года. Кроме того, снизились политические риски в США, связанные с возможным оспариванием итогов президентских выборов.

Вслед за мировыми рынками наблюдалось восстановление и на российском финансовом рынке. Исключением был только рынок государственных облигаций, котировки которых снизились на фоне ускорения инфляции. Индекс Мосбиржи в декабре вырос на 5,8%, а за 2020 год прибавил 8%. Индекс РТС в декабре вырос на 8,2%, однако из-­за ослабления рубля по итогам года он снизился на 10,4%.

В числе прочего в ЦБ напоминают, что рубль значительно укрепился в первой половине месяца на фоне общего роста валют стран с развивающимся рынком и нефтяных котировок: курс доллара США опустился с 76,4 до 73 рублей. В дальнейшем новости о кибератаках в США привели к резкому ослаблению рубля и его возвращению к значениям начала месяца. Однако отсутствие официальной реакции американских властей успокоило инвесторов, и рубль вновь стал укрепляться, закончив год на уровне 74,4 рубля за доллар.

«Таким образом, за 2020 год курс рубля снизился на 20%, что сопоставимо с 2018 годом, когда на фоне ужесточения санкционной риторики рубль ослаб на 21%. Но это существенно меньше, чем в худший период кризиса 2008 года (с марта 2007-го по февраль 2008-го рубль ослаб на 50%) или кризиса 2014 года (курс рубля снизился почти в два раза)», — указывает регулятор.



Индекс валют стран с формирующимся рынком за год снизился меньше — на 5,7%, что отчасти объясняется высокой долей в индексе китайского юаня, который за год укрепился на 6,7%. При этом в Бразилии и Турции снижение курса национальной валюты также составило около 20%.