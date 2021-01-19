Банк «Восточный» запустил акцию по возврату комиссии за оформление дебетового продукта «Карта № 1 Ultra». Плата будет в полном объеме возвращена клиентам, которые оформили карту не ранее 12 января 2021 года и в течение месяца потратили по ней не менее 1 тыс. рублей, следует из сообщения кредитной организации.

По условиям акции комиссия за выпуск карты возвращается в виде кешбэка на бонусный счет клиента в следующем месяце. Перевести начисленный кешбэк в рубли можно в мобильном или интернет-банке «Восточного», для этого клиенту нужно выбрать в истории операций по карте одну из ранее совершенных покупок и нажать на кнопку «Компенсировать».



Акция по возврату комиссии будет действовать до ее отмены банком, но не меньше 60 дней.