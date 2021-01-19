Репутация российских банков и страховых компаний по-разному отреагировала на изменение экономической ситуации в I—II кварталах 2020 года: если для банков ситуация в целом ухудшилась, то у страховщиков появилась возможность расширения бизнеса в силу возросших рисков. Об этом говорится в проведенном инвестиционной компанией А1 совместно с экономическим факультетом Московского государственного университета им. Ломоносова исследовании влияния деловой репутации на финансовые показатели крупнейших российских финансовых корпораций.

Как уточняется, для исследования были взяты 13 крупных банков и пять страховых компаний. Для каждой компании был рассчитан индикатор, созданный на основе шести критериев: деловой активности, кадровой и социальной политики, клиентоориентированности, поддержки со стороны инвесторов и акционеров, мнения клиентов и контрагентов, а также финансовой устойчивости. Анализировался временной отрезок с начала 2018 года (завершение периода массового отзыва лицензий Банком России) до середины 2020-го. Временной горизонт в 2,5 года (десять квартальных точек) является достаточным для выявления трендов и факторного анализа причин их формирования, полагают аналитики.

В выборке банков снижение индекса наблюдалось у девяти действующих организаций (в том числе более чем на 1 пункт — у четырех банков), рост — только у трех (более чем на 1 пункт — только у Совкомбанка). Основными причинами ухудшения репутации стали растущее недовольство клиентов и негативные публикации в СМИ.

Среди страховых компаний рост стал возможен в первую очередь за счет повышения рентабельности бизнеса.

«Оппортунистическое поведение бенефициаров и менеджмента способно обрушить репутацию компании», — гласит один из выводов исследования. При этом разработанный индикатор, как указывают авторы, способен оценивать эффективность мер, направленных на ликвидацию последствий прежнего оппортунистического поведения.

ЦБ за три года удовлетворил заявления 56% финансистов о восстановлении деловой репутации В 44% случаев в удовлетворении жалобы отказано.

«Негативным примером выглядит динамика индикатора банка «Русский Стандарт», известного на рынке оппортунистическим поведением своего собственника (отказ признавать долги, частая резкая смена стратегий вплоть до противоположных и т. п.). В качестве положительного примера стоит рассмотреть ситуацию «Росгосстраха». Смена руководства (вследствие перехода под санацию группы «Открытие») и активная расчистка завалов (в том числе репутационных) позволили поднять компанию со дна, что и отразилось в динамике индикатора», — говорится в материале.

Там уточняется, что репутация «Росгосстраха» в начале 2018 года находилась «на минимальных значениях»: компания, как и вся группа «Открытие», была на грани фактического банкротства. «Значительное повышение сводного индикатора «Росгосстраха» главным образом объясняется снижением конфликтности и повышением финансовой устойчивости; резерв для дальнейшего роста остается в отношениях с клиентами и контрагентами (в частности, в улучшении восприятия клиентами электронных услуг компании)», — пишут эксперты.

Они также пришли к выводу, что размер бизнеса позитивно влияет на репутацию, но не служит ее ключевым фактором. Важнее действия менеджмента, находящие свое отражение как в финансовых показателях, так и в публичной активности. Так, крупнейший банк страны — СберБанк по среднему за период значению индикатора стал только четвертым, а в лидерах оказался Московский Кредитный Банк, уступающий по активам не только «Сберу», но и ВТБ с Альфа-Банком. «Лидерство МКБ по сводному индикатору обусловлено в первую очередь высоким уровнем доверия акционеров, инвесторов и клиентов», — отмечается в обзоре. При этом уточняется, что для МКБ «относительно низким (в том числе в сравнении с другими лидерами) является уровень кадровой и социальной политики (прежде всего благотворительная деятельность)».

Среди страховых компаний относительно небольшая СК «АСКО-Страхование» (ее активы в 15—20 раз меньше остальных компаний выборки) не отстает по репутации от своих намного более крупных конкурентов, что позволяет ей активно развиваться, указано в обзоре.

Разработчики индикатора полагают, что его можно использовать не только для анализа текущей ситуации, но и для прогнозирования. «Например, за период наблюдений мы можем наблюдать как нисходящие (например, банк «Санкт-Петербург», Кредит Европа Банк) так и восходящие (Совкомбанк, Хоум Кредит Банк) тренды. У страховых компаний четкую положительную динамику показали «Росгосстрах» и «РЕСО-Гарантия». Также можно видеть и смену роста на снижение (например, МТС Банк и ВСК). Это позволяет найти точки перелома и проанализировать причины, его вызвавшие», — указано в материале.

Там в числе прочего уточняется, что в рассматриваемую выборку был включен Росбизнесбанк, лишенный лицензии осенью 2020 года. Значение индикатора для него за все время наблюдения значительно уступало остальным банкам выборки.

В общей сложности список банков, включенных в исследование, выглядит следующим образом (в порядке убывания значения индикатора деловой репутации на последнюю отчетную дату — 30 июня 2020 года): Московский Кредитный Банк (64,8), ВТБ (60,4), Альфа-Банк (59,6), Совкомбанк (58,6), СберБанк (58), Тинькофф Банк (50,9), Хоум Кредит Банк (46,7), банк «Санкт-Петербург» (44,2), МТС Банк (43,8), Кредит Европа Банк (42,2), Экспобанк (40,5), «Русский Стандарт» (39,6), Росбизнесбанк (20).

Исследованная пятерка страховщиков включает «Ингосстрах» (58,7), «АСКО-Страхование» (49,3), «Росгосстрах» (48,6), «РЕСО-Гарантию» (47,7), ВСК (44,8).

При этом авторы подчеркивают, что «не ставили перед собой задачу построения какого-то общего рейтинга и не стремились проанализировать все действующие на рынке организации. Целью было создание инструмента, позволяющего анализировать деловую репутацию отдельных экономических агентов, независимо от их размера».



Планируется расширение области применения универсального индикатора деловой репутации, в том числе для анализа деловой репутации акционеров и менеджеров, и создание специализированных индикаторов деловой репутации для других секторов экономики.