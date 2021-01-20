Минфин предложил с 2022 года запустить новый механизм привлечения частных компаний к инвестициям, пишет «Коммерсант» . Ведомство предлагает дополнить условия получения субсидий на поддержку промышленности требованием о направлении всей чистой прибыли компаний на создание нового или модернизацию существующего производства, следует из проекта постановления правительства. Альтернативой станет направление прибыли на цели, предусмотренные условиями выдачи субсидии. Предполагается, что норма будет действовать лишь в случаях, когда размер полученной субсидии превышает размер чистой прибыли предприятия по итогам отчетного года.

Новое требование должно с 2022 года появиться в нормативно-правовых и муниципальных актах, регулирующих предоставление субсидий компаниям, индивидуальным предпринимателям и физлицам — производителям товаров и услуг. Для них вводится обязанность отчитываться об использовании полученной чистой прибыли. В Минфине указали, что «норма предложена для стимулирования предприятий, получающих господдержку, вкладывать инвестиции в производство».

По словам экспертов, некоторые акционеры могут получать дивиденды за счет использования господдержки. Проект может иметь несколько целей: во-первых, осложнить использование денежных средств, полученных под конкретный проект, для выплаты дивидендов при невыполнении условий предоставления субсидии. Во-вторых, данная оговорка фактически стимулирует привлечение частных инвестиций получателя субсидии вместе с бюджетной субсидией, пояснили эксперты. Участники рынка указывают, что одновременно новые требования повысят эффективность механизма субсидий за счет фокусировки прибыли и средств госпомощи на развитии поддерживаемых активов.