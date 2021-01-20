Россияне начали массово скупать коммерческие площади — небольшие помещения на первых этажах домов стали доступнее, пишут «Известия» , ссылаясь на участников рынка недвижимости. В 2020 году спрос на небольшие торговые помещения (60—90 кв. м) на первых этажах домов в России вырос на 25—30%, на маленькие офисы (30—50 кв. м) — на 10—15%, рассказал руководитель направления коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин. Среди покупателей помещений стрит-ретейла стало больше обычных людей — сегодня их доля составляет 80%.

Число просмотров объявлений коммерческих помещений на продажу на первых этажах домов в крупных городах за год увеличилось на 13%. Сейчас спрос выше в среднем на 16%, чем годом ранее, подтвердил тенденцию директор по аналитике «Циан. Коммерческая недвижимость» Александр Павленко. Рост спроса на такие помещения вызван тем, что из-за увеличения цен на квартиры доходность от их сдачи в аренду стала менее привлекательной, указал партнер Colliers International Станислав Бибик. Доходность коммерческих помещений на первых этажах составляет 10—12% годовых в рублях, тогда как квартир в аренду — в районе 4—5%, рассказал эксперт.

При сдаче квартиры в аренду срок окупаемости даже без учета эксплуатационных затрат и мелкого ремонта составляет около 10—15 лет, а для коммерческой недвижимости при идентичных стартовых инвестициях — в районе шести — восьми лет, сказал Лескин. Также арендатор площадей в стрит-ретейле более стабилен, чем квартиросъемщик, отметил Бибик.

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В целом сегмент стрит-ретейла в городах-миллионниках (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) подешевел на 4,5%, сообщил Павленко. Цены на небольшие площади от 50 до 200 кв. м снизились в среднем на 8,1%. По словам Лескина, немало заявок на подбор коммерческих объектов для инвестиций в регионах поступает из Москвы и Петербурга. Люди покупают такие «квадраты», чтобы сдавать в аренду ретейл-сетям, предпочитающим заключать долгосрочные договоры. В том числе там открываются точки доставки товаров и продуктов питания, добавил он. В регионах цены на жилье и небольшие коммерческие помещения почти идентичны. В Красноярске квартиру площадью 80 кв. м в одном из популярных районов можно приобрести за 5,7—9 млн рублей и сдавать за 35—40 тыс. в месяц. За такие же деньги можно купить коммерческое помещение аналогичной площади с ежемесячной арендной ставкой 70—100 тыс. рублей, рассказал Лескин.

Также в прошлом году высоким спросом пользовались так называемые помещения свободного назначения (ПСН), сообщил руководитель направления коммерческой недвижимости в «Авито Недвижимость» Тимур Зайцев. По итогам декабря 2020-го спрос на их покупку превзошел интерес к торговым помещениям вдвое. По его словам, развитие получили сервисы доставки продуктов и готовых блюд, а также онлайн-ретейл. Помещения свободного назначения стали самым оптимальным вариантом для этого: при необходимости их можно быстро адаптировать под текущие потребности, объяснил Зайцев.