Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе «Траста», списал со счетов киносети «Синема парк» бизнесмена Александра Мамута денежные средства в счет погашения долга, пишут «Ведомости» , ссылаясь на письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина руководителю администрации президента Антону Вайно и на источник, близкий к «Синема парку», который сообщил, что речь идет о 450 млн рублей новогодней выручки объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк».

В «Трасте» отказались комментировать списание средств, но сообщили, что подали в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд рублей процентов по кредитам к владельцу объединенной киносети — Мамуту, он является поручителем по кредитам, общий долг принадлежащих ему компаний составляет 23 млрд рублей, основу которого формирует кинобизнес. Обязательства компаний A & NN Investment и «Синема парк» составляют порядка 19 млрд рублей, и они не обслуживаются с марта 2020 года, отметили в «Трасте».

Источник, близкий к «Синема парку», пояснил, что «Траст» списал со счетов всю новогоднюю выручку объединенной киносети в период с 11 по 13 января 2021 года, то есть формально уже после окончания действия «банкротного моратория», принятого по инициативе президента, поэтому такое поведение является злоупотреблением правом, запрещенным действующим законодательством.

Банк непрофильных активов оценит заложенный по кредитам кинобизнес Мамута Оценщик должен определить стоимость объектов залога и договоров поручительства для «совершения сделки купли-продажи».

По его словам, «Траст» фактически принуждает к банкротству объединенную киносеть, поскольку списание выручки целиком крайне негативно влияет на бизнес и делает невозможным для заемщика исполнение надлежащим образом своих обязательств перед работниками, бюджетом и контрагентами.

По оценке Березина, списание денег «формально не является инициированием процедуры банкротства, однако в настоящем случае равносильно ему», и вместо того, чтобы способствовать эффективному преодолению кризисной ситуации, «Траст» фактически добивает представителей частного сектора экономики — кинобизнес, то есть ту часть экономики, которая и так является наиболее пострадавшей от пандемии.