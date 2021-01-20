📰 Курс эфира обновил исторический максимум, превысив отметку 1,43 тыс. долларов, пишет «Коммерсант» . За один день курс второй по популярности цифровой валюты вырос более чем на 16%, а с начала года — почти вдвое, капитализация превысила 163 млрд долларов. При этом курс биткоина остается ниже 38 тыс. долларов, на 10% ниже максимума, установленного в начале года. Эксперты указывают, что после роста курса биткоина в предшествующие три месяца инвесторы ищут альтернативные валюты, имеющие фундаментальные факторы для роста.

📰 Пандемия и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года, пишет РБК . Самый сильный дефицит — в Кемеровской, Тюменской областях и Удмуртии, следует из предварительных данных Казначейства. Именно сильнейший спад доходов бюджетов стал одной из главных причин отказа от повторного карантина во вторую волну COVID-19 осенью — экономика и бюджеты его бы не выдержали, утверждают эксперты. Регионам, чтобы профинансировать расходные обязательства в 2020 году, пришлось тратить накопленные резервы на счетах и наращивать долги.

📰 Заимствования микрофинансовых компаний на публичном долговом рынке уверенно растут, пишет «Коммерсант» . В 2020 году объем привлечения приблизился к 1,5 млрд рублей, превысив на 7% показатель предшествующего года. В новом году ожидается дальнейший рост числа и объемов размещений на фоне сокращения привлечения средств напрямую от инвесторов. Однако этот инструмент доступен преимущественно крупным игрокам, а в связи с планируемыми ограничениями регулятора на продажу сложных финансовых инструментов может сократиться и число потенциальных покупателей таких бумаг.