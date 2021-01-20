Россия в ноябре 2020 года сократила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с 6,1 млрд долларов (в октябре) до 4,9 млрд. Это следует из опубликованных во вторник документов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 1,5 млрд долларов вместо 2,6 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных — 3,4 млрд долларов по сравнению с 3,5 млрд в октябре.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд долларов до 8,7 млрд, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд.

При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до 6,85 млрд долларов благодаря краткосрочным облигациям. В мае Россия сократила объем вложений с 6,85 млрд долларов до 5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в ноябре осталась Япония с показателем 1,26 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.