Управлением Росреестра по Москве в декабре 2020 года зарегистрировано 13 020 договоров ипотечного жилищного кредитования — на четверть (24%) больше, чем годом ранее (10 535). В сравнении с ноябрем, когда было оформлено 11 440 ипотек, показатель увеличился на 14%.

Как и в случае со вторичной недвижимостью, наибольшее число ипотечных кредитов зафиксировано в IV квартале — 36 563 договора, что на 24% больше, чем в предыдущем отчетном периоде (29 484).

Всего в 2020 году москвичи оформили в столичном Росреестре 104 231 ипотечный договор — на 16% больше аналогичного периода прошлого года (89 979).

«Благодаря планомерному снижению ключевой ставки и, как следствие, изменению кредитной политики банков, а также запущенной с середины апреля программы льготного кредитования первичного жилья в Москве за год число регистраций ипотечных договоров увеличилось вдвое. Так, в январе мы зафиксировали 6,3 тысячи ипотек, в июне — после снятия в Москве режима самоизоляции граждан и возобновления работы центров госуслуг «Мои документы» — 8,3 тысячи, а по итогам декабря уже свыше 13 тысяч сделок, что стало максимальным за все годы показателем, — комментирует руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. — При этом льготная ипотека не только стала бустером роста на строительном рынке недвижимости, но и напрямую повлияла на вторичные продажи. На фоне ее доступности многие москвичи стали продавать свои квартиры в готовых домах, чтобы приобрести новое, более просторное жилье, а другие рассматривали недвижимость в столице как надежную инвестицию».