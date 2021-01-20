В России в прошлом году было выдано 14,57 млн потребительских кредитов, что на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Отмечается, что в декабре 2020 года было выдано 1,47 млн потребкредитов, что на 24,7% меньше по сравнению с декабрем 2019 года. Выдача в IV квартале 2020 года составила 4,04 млн, или на 24,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в 2020 году было выдано в Москве (711,2 тыс. штук), Московской области (632,5 тыс.), Краснодарском крае (553,9 тыс.), а также в Республике Башкортостан (502 тыс.) и Свердловской области (478,8 тыс.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский край (минус 32,7%), Тюменская (минус 30,6%) и Ростовская (минус 29,5%) области, а также Приморский (минус 29,4%) и Алтайский (минус 28,8%) края. Наименее значительным образом выдача потребкредитов сократилась в Москве (минус 21,2%), Белгородской области (минус 23,8%), Санкт-Петербурге (минус 24,0%) и Московской области (минус 24,1%).