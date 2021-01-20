За второе полугодие 2020 года в полтора раза (с 31% до 45%) увеличилась доля держателей банковских карт, которые сталкивались с мошенничеством. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Чаще всего о попытках мошенничества сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, люди среднего возраста (35—44 года).



Для связи с держателями карт мошенники используют различные способы: звонки по телефону, текстовые сообщения на мобильный телефон, письма на электронную почту, содержащие фишинг, вирусы или вредоносные ссылки.

«Рост числа случаев мошенничества во втором полугодии может объясняться тенденцией массового перехода клиентов на дистанционное обслуживание в финансовых учреждениях, — комментирует генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. — Телефонное мошенничество — это один из приемов социальной инженерии, когда для дезориентации жертвы злоумышленники используют различные методы обмана: представляются представителями банка или государственной организации, пугают возможной потерей денежных средств и другими неприятностями».

На фоне роста числа попыток мошенничества держатели карт проявляют бдительность: после попыток злоумышленников узнать персональные данные держателей карт 4% понесли финансовые потери, и эта доля не увеличилась с июля 2020 года. В группе риска — люди без высшего образования и представители рабочих профессий.

«Несмотря на рост числа держателей банковских карт, которые сталкивались с мошенничеством, доля пострадавших от их действий не изменилась. Это может свидетельствовать о том, что мошеннические схемы медленно, но все же теряют свою эффективность: для достижения такого же результата по вымоганию денег, как полгода назад, злоумышленникам приходится обзванивать в полтора раза больше людей и находить новые схемы», — отмечает Имаева.

Большинство россиян возлагают ответственность за потерю денег на банки или государство: половина (51%) считает, что возмещать ущерб от мошенничества должен банк, а 17% полагают, что это должно делать государство. Каждый третий (32%) возлагает ответственность на самого клиента банка. Мужчины чаще женщин считают, что владелец карты должен сам возмещать свои потери от действий мошенников (36% против 29%).