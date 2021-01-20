В 2020 году доллары и евро россияне чаще продавали, чем покупали, — 53% против 47% от общего числа валютообменных операций. При этом в 2019 году ситуация была ровно противоположной: 53% приходилось на покупку, а 47% — на продажу иностранной валюты. Таковы результаты статистических данных банка «Русский Стандарт».



Так, по сравнению с 2019 годом общие показатели суммы и количества операций в 2020 году снизились на 29% и 50% соответственно. При этом средний чек за год вырос на 44% и составил 76 717 рублей.

По данным банка, на предшествующую пандемии относительно стабильную зиму (с декабря 2019 года по февраль 2020-го) пришлись самое большое количество и сумма валютообменных операций в году. Средний «зимний» чек одной покупки или продажи стал самым низким в году — 57 226 рублей.



При этом россияне чаще покупали валюту, чем продавали. Так, зимой в общем количестве валютообменных операций этого сезона на покупку пришлось 56%, а на продажу — 44%. Согласно статистике банка, на продажу американских долларов россиянами пришлось 45%, а на покупку — 55%. На продажу евро — 42% от общего количества операций с ними зимой и 58% — на покупку.

В центре внимания весны 2020 года — объявление мировой пандемии и начало режима изоляции. Как следствие — волатильность валютных курсов повысилась, а россияне выбрали выжидательную позицию по отношению к покупкам и продажам долларов и евро. Так, общее количество операций с валютой снизилось на 61% относительно зимы, а сумма — на 42%. Средний чек одной операции, напротив, вырос — на 48% и составил 84 935 рублей.

Весной ситуация с соотношением покупок и продаж валюты начала заметно меняться: россияне стали отдавать предпочтение продаже по выгодному курсу. Так, на покупку пришлось 42%, а на продажу — 58% от общего числа валютообменных операций с марта по май 2020 года. При этом на продажу долларов россиянами пришлось 54%, а на покупку — 46% от общего количества операций с ними весной. На продажу евро — 66% и 34% — на покупку.

Летом 2020-го на фоне ослабления ограничений в стране и мире, плавно, без резких скачков растущих курсов доллара и евро интерес к валютообмену снова начал расти. Относительно весны количество операций увеличилось на 24%, а сумма — на 23%. При этом средний чек немного снизился и составил 84 851 рубль.

Интерес к продажам валюты, как и весной, у россиян превалировал. Согласно статистике банка, в общем количестве валютообменных операций лета на покупку валюты пришлось 43%, а на продажу — 57%. При этом на продажу долларов россиянами пришлось 57%, а на покупку — 43% от общего количества операций с ними летом. На продажу евро — 58% и 42% — на покупку.

Выборы президента США, вторая волна коронавируса, которую ранее прогнозировали эксперты, вызвали колебания «осенних» валютных курсов. Однако при этом в отличие от весенней волны вируса население не снизило свою активность в валютообмене — курс на стабилизацию спроса на доллары и евро продолжился осенью. Статистика суммы и количества операций по обмену валюты с сентября по ноябрь 2020 года относительно лета практически не изменилась, показатели лишь незначительно выросли. Средний чек же вырос и составил 85 216 рублей.

В общем количестве валютообменных операций на покупку валюты пришлось 46%, а на продажу — 54%. В статистике обмена долларов на продажу пришлось 53%, а на покупку — 47% от общего количества операций с ними осенью. На продажу евро — 55% и 45% — на покупку.

«2020 год в очередной раз подтвердил тенденцию на снижение спроса на евро при стабильной востребованности американского доллара. Так, общее число операций с долларами по сравнению с евро выше в два раза, а сумма — в 2,5 раза», — заключают аналитики банка.

