Банк России установил официальные курсы валют на 21 января.

Курс доллара снизился на 36,93 копейки, составив 73,355 рубля (73,7243 рубля на 20 января). Курс евро снижен на 5,81 копейки, до 89,1483 рубля (89,2064 рубля на 20 января).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,37 рубля (минус 31 копейка к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 88,96 рубля (минус 38 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,21—73,68 рубля за доллар и 88,9—89,37 рубля за евро.