Годовая дефляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, сохранилась на уровне ноября и составила 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Eurostat. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Reuters, и предварительной оценкой.

В месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 0,3%. Годом ранее, в декабре 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,3%. Базовая годовая инфляция в еврозоне в декабре 2020 года, по окончательной оценке, составила 0,2% в годовом выражении, как и в ноябре. Годовая инфляция в Евросоюзе в декабре ускорилась до 0,3% с ноябрьских 0,2%, месячная инфляция составила 0,3%. Годом ранее инфляция в ЕС составляла 1,6%.

Самая сильная годовая дефляция была зафиксирована в Греции (минус 2,4%), Словении (минус 1,2%) и Ирландии (минус 1,0%). При этом самый сильный рост потребительских цен в годовом выражении был зафиксирован в Польше (плюс 3,4%), Венгрии (плюс 2,8%) и Чехии (плюс 2,4%).