Новикомбанк открыл дополнительный офис в Иркутске, говорится в релизе финучреждения.

Отделение расположено по адресу: ул. Новаторов, д. 3а.



«В офисе Новикомбанка клиенты могут получить полный спектр финансовых услуг: ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты на специальных льготных условиях, вклады, платежные сервисы и пр. Для сотрудников корпорации у банка есть эксклюзивные розничные продукты, в частности социально-платежная карта работника «Ростеха». Что касается юридических лиц, то им Новикомбанк готов предложить расчетно-кассовое обслуживание, услуги удаленного документооборота с банком при помощи современных систем дистанционного банковского обслуживания», — сказано в сообщении.

Режим работы офиса: понедельник — четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу и предпраздничные дни — с 10:00 до 17:45, суббота и воскресенье — выходные дни.

