🔹 Правительство одобрило ключевые показатели эффективности (KPI) для ряда институтов развития, пишут СМИ, ссылаясь на источники. В их числе «ДОМ.РФ», Россельхозбанк, Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), «Сколково» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Согласно распоряжению правительства, все KPI должны быть разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, увязанные с национальными целями развития.

🔹 На продвижение карты рассрочек «Халва», которая в Совкомбанке стала «локомотивом розничного бизнеса», группа за все время потратила более 10 млрд рублей, следует из меморандума банка к выпуску облигаций. Как пояснил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, это финансовый результат первых нескольких лет, когда доходы от карты были ниже затрат на привлечение и продвижение, полные расходы на эти статьи были еще выше.

🔹 Некоторые российские брокеры усиливают штат сотрудников в своих дочерних компаниях, зарегистрированных на Кипре. Так, группа БКС существенно увеличивает количество сотрудников на острове, сообщили СМИ два источника. По словам одного из них, это в основном бэк-офис, казначейство и прочее. По информации второго собеседника, речь может идти о двух десятках человек. Еще один источник сообщил также об усилении штата еще в одной кипрской «дочке» российского брокера в течение последнего полугода.

🔹 Большинство россиян недовольны своей зарплатой, свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру». Лишь 17% опрошенных отметили, что на текущий момент довольны своей заработной платой. Среди тех, кто недоволен зарплатой, 15% респондентов отметили, что хотели бы получить прибавку до 10 тыс. рублей ежемесячно. 27% опрошенных желают получать до 20 тыс. больше.