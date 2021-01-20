Оценка трендовой инфляции в декабре 2020 года повысилась до 4,1% с 4,01% в ноябре. Такие данные приводятся в сообщении Банка России, из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, составила 4,11%, увеличившись на 0,19 процентного пункта по сравнению с ноябрем.

Росстат подтвердил оценку инфляции на уровне 4,9% по итогам 2020 года Оценка совпала с предварительными данными, представленными ведомством 31 декабря.

«Повышение оценок трендовой инфляции вместе с небольшим увеличением модифицированных показателей базовой инфляции в декабре указывают на усиление инфляционного давления к концу 2020 года. Оно преимущественно было связано с действием временных проинфляционных факторов: шоков предложения на отдельных продовольственных рынках и эффекта переноса ослабления рубля в цены. При этом также сохраняется влияние проинфляционных факторов более длительного характера, вызванных как действием противоэпидемических ограничений, приводящих к росту издержек, так и повышенными инфляционными ожиданиями населения, облегчающими перенос издержек в потребительские цены», — говорится в аналитической заметке.



В ближайшие месяцы риски повышенного проинфляционного давления со стороны предложения будут сохраняться, прогнозируют в ДИП Центробанка.