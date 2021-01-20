Основные фондовые торги в России в среду завершились ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,68% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 466,8 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,11% — к отметке 1 486,9.

Акции «Норникеля» прибавили в цене 2,81%, «Полюса» — 1,68%, «Яндекса» — 0,98%, «Газпрома» — 0,55%, Mail.ru — 0,44%, МТС — 0,33%, СберБанка — 0,22%. Котировки бумаг Московской биржи просели на 2,54%, «Магнита» — на 0,65%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,47%.



«Мировые рынки растут на фоне ожидания инаугурации нового президента США Джо Байдена. Рост индексов не остановился даже после того, как стало известно, что Трамп вопреки традиции отказался приветствовать своего преемника на церемонии. Обещание экс-президента «вернуться» не было воспринято инвесторами как угроза новых протестов», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдался оптимизм, к которому на этот раз присоединились и российские биржи. В ближайшие дни особенно интересными для российских активов будут возможные заявления Байдена по внешней политике, в частности в отношении РФ. Масштабные покупки на отечественных биржах пока сдерживают санкционные риски, но, если они в ближайшее время не реализуются, динамика индексов в большей степени станет определяться общемировыми факторами», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.