Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,42 рубля, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,86 рубля (минус 48 копеек).



С начала торгов было проведено 45 тыс. сделок с долларом на 2,2 млрд долларов и около 7,4 тыс. сделок с евро примерно на 339 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,21—73,69 рубля за доллар и 88,82—89,37 рубля за евро.

«На стороне «россиянина» сейчас много фундаментальных факторов — от прироста цены на нефть до локального снижения доллара на мировом валютном рынке», — объясняет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.