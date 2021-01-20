Курс британского фунта стерлингов по отношению к доллару США достиг максимального значения за без малого три года на фоне быстро идущей вакцинации британцев от нового коронавируса, передает ТАСС.

Как свидетельствуют данные торгов, в среду за фунт давали до 1,37 доллара, что является максимумом с мая 2018 года. Фунт существенно укрепился по отношению к доллару в конце прошлого года, когда Лондон и Брюссель объявили о том, что после крайне трудных переговоров достигли договоренности о формате будущих отношений и свободной торговле.

В марте 2020 года курс фунта к доллару упал до минимальных значений с середины 1980-х годов на фоне начавшейся пандемии коронавируса. 18 марта британская валюта торговалась на уровне 1,183 доллара за фунт.



Вакцинация населения Великобритании была начата 8 декабря. Согласно данным правительства, первую из двух доз вакцины уже получили более 4,25 млн человек, что превышает 6% населения страны. К началу весны планируется вакцинировать до 30 млн человек — 99% тех, кто входит в группы риска.