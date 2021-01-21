Малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота за 2020 год, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). После снятия ограничительных мер в III квартале потери бизнеса оказались выше, чем в первом полугодии. Показатели этого периода обусловлены снижением доходов населения и ухудшением ожиданий по длительности пандемии. По данным Росстата, в III квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Сильнее всего в апреле — сентябре пострадали туристические агентства — выручка малых предприятий в этой отрасли упала на 70%, говорится в исследовании. Также пострадали отрасли общественного питания, гостиничной деятельности и операций с недвижимостью. Наибольший объем средств потеряла оптовая торговля: ее оборот упал с 6,7 трлн до 5 трлн рублей в прошлом году. Но число предприятий МСБ значительно не изменилось. Количество занятых в МСБ в 2020 году могло уменьшиться на 1,1 млн человек. В Минэкономразвития сообщили, что численность сотрудников в МСБ по итогам прошлого года оказалась на 170 тыс. больше, чем в 2019-м. Деятельность таких компаний была относительно стабильна, в том числе благодаря увеличению доступности кредитов и снижению размеров страховых взносов вдвое, отметили в пресс-службе ведомства.

По базовому сценарию НРА в 2021 году оборот малых предприятий может вырасти на 1,3 трлн рублей, по стрессовому — сократиться на 1 трлн. Вероятность их реализации будет зависеть от ситуации с пандемией. В исследовании уточняется, что с апреля по ноябрь 2020 года МСБ получили финансовую поддержку на сумму свыше 290 млрд рублей. Отмечается, что по мере прекращения финансовой поддержки со стороны государства росло число оформляемых МСБ кредитов. С января по октябрь количество предприятий, получивших кредиты, выросло на 80% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Средний размер ссуды снизился на 45%, с 7,29 млн до 3,98 млн рублей. Просрочка по кредитам не увеличилась благодаря мерам по реструктуризации.

Исследование: выручка 55% российских предпринимателей сократилась в 2020 году Наибольшая доля респондентов, отмечающих снижение выручки по итогам года, — предприятия сферы услуг (62%).

Задолженность МСП по кредитам за десять месяцев 2020 года выросла на 17% и достигла 5,54 трлн рублей, рассказали в пресс-службе ЦБ. Программы поддержки бизнеса со стороны регулятора и правительства, в том числе займы на выплату зарплаты и на возобновление деятельности, способствовали поддержанию объемов кредитования, считают в ЦБ. Эти программы способствовали уменьшению средней суммы кредита. Рост кредитования малого и среднего бизнеса подтвердили и в банках из топ-30.

По словам экспертов, в основном малый бизнес сосредоточен в сферах торговли, транспорта и услуг для населения, и на таких отраслях сильнее всего отразилась пандемия. Именно этим можно объяснить их потери в 2,8 трлн рублей. Потребители намеренно экономили на необязательных тратах, чтобы сохранить сбережения для самого необходимого. Резкий рост количества оформленных МСБ кредитов и снижение их среднего размера говорят о том, что многие фирмы нуждались в коротких экстренных займах для пополнения оборота. А от крупных кредитов, которые обычно берут для стратегических целей, производства чаще отказывались, объяснили эксперты.