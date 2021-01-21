Около четверти крупных российских компаний в 2021 году планируют инвестировать в IT-решения для контроля действий сотрудников, работающих из дома, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в совместном исследовании CNews Analytics, «Инфосистемы Джет» и Citrix. Тренд, по мнению аналитиков, связан с желанием более чем 40% опрошенных не возвращать сотрудников в офисы. Для этого компаниям придется не только закупать средства контроля, но и развивать собственную инфраструктуру виртуального доступа к рабочим местам, считают аналитики.

С помощью специального ПО руководители могут отслеживать, сколько времени сотрудники тратят на выполнение рабочих задач, а сколько проводят, посещая сторонние ресурсы в Интернете, включая, например, социальные сети. Стоимость внедрения такой системы для компании со средней численностью в 500 сотрудников, по оценке «Инфосистем Джет», обойдется в 1—4,5 млн рублей. Также востребованным может стать ПО, контролирующее и ограничивающее доступ к корпоративным информационным системам, чтобы снизить риск утечки критически важной информации. На такую систему придется потратить 2,5—10 млн рублей.

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Затраты российских компаний на виртуальные рабочие места в 2020 году, по оценке «Инфосистем Джет», выросли в два с половиной раза и достигли 220 млн долларов, а по итогам 2021 года объем рынка таких решений составит уже 450 млн долларов. В «Ростелекоме» утверждают, что сегмент виртуальных рабочих мест вырос в 2020 году в четыре раза.

По словам экспертов, желание руководства компаний контролировать рабочее время сотрудников и их работу с корпоративной информацией на «удаленке» логично — только в первом полугодии 2020 года ущерб от утечек данных в компаниях по вине сотрудников составил 1,8 млрд рублей. Для введения контроля за удаленными сотрудниками компаниям нужно будет не только противостоять их негативному восприятию, но решить ряд технических вопросов, предупреждают эксперты. Например, если сотрудник использует собственный компьютер или смартфон, а не корпоративное устройство для работы, сложно будет заставить его установить на них ПО для контроля. Но зачастую в компаниях отвергают технологии, внедрение которых сложно обосновать экономически.