Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан минимум с пятью объектами недвижимости в США, пишет РБК . Это следует из показаний сооснователя исследовательской фирмы Vantage Intelligence Гретчена Кинга, который был заявлен в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Документ заявлен в поддержку позиции банков «Траст» и «Открытие», которые в сентябре прошлого года подали в американский суд иск к Беляеву о возмещении ущерба на сотни миллиардов рублей. Как следует из претензий истцов, «Открытие» в 2014—2017 годах потеряло на подозрительных кредитах и сделках около 200 млрд рублей. Защита Беляева в ответ просила отклонить заявление банков, так как штат Нью-Йорк не подходящая юрисдикция для этого спора. Иск должен рассматриваться в России: он связан с событиями, случившимися там с участием российских компаний и граждан, написал адвокат Беляева.

«Открытие» обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке Ранее банки подали иск к Беляеву в суд Нью-Йорка, где сейчас он живет под фамилией Вольфсон.

«Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage для расследования обстоятельств переезда и проживания Беляева в США. По сведениям Vantage, Беляев был владельцем дорогостоящей недвижимости на элитном горнолыжном курорте Аспен, проданной в июне 2020 года за 12,5 млн долларов. Как заявляет Кинг, с прошлого апреля Беляев имеет отношение к дорогостоящему таунхаусу в районе СоХо на Манхэттене площадью 1 115 кв. м, снимаемому за 80 тыс. долларов с минувшего марта. С апреля 2018 года по март 2020-го Беляев был связан с кондоминиумом в небоскребе на Манхэттене, который снимался за 25 тыс. долларов в месяц. Vantage приписывает ему и дом в пригороде Феникса Пеории, который оценивается в 467 тыс. долларов. А также Беляев связан еще с одним объектом недвижимости в пригороде Нью-Йорка, где жила его бывшая жена с тремя детьми: дом в Ларчмонте оценивается в 4,7 млн долларов.

Как сообщили в пресс-службе «Траста», банк раскрыл суду информацию в том объеме, в котором посчитал целесообразным на этой стадии процесса. Это не означает, что у Вадима Беляева больше нет имущества или что банку не известно об иных его активах, добавили в пресс-службе.

Представители банков в суде считают Нью-Йорк подходящей юрисдикцией для спора: нет никакой серьезной дискуссии о том, считается ли Беляев резидентом Нью-Йорка, говорится в записке адвокатов «Траста» и «Открытия». Кинг ссылается на аккаунты Беляева в Twitter и LinkedIn и сайты аbout.me и Crunchbase, где в качестве локации указан Нью-Йорк, а также на то, что экс-банкир и его нынешняя жена связаны с несколькими мобильными номерами и одним стационарным телефоном в США. Защита Беляева заявила, что события и трансакции, которые упоминаются в иске, проходили не в Нью-Йорке, а поэтому «можно с уверенностью предположить», что доказательств и свидетелей, кроме самого Беляева, по этому делу в городе нет. Юристы российских госбанков в ответ указывают, что основным свидетелем будет сам Беляев, поэтому они и хотят рассматривать иск в Нью-Йорке.