📰 В России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%, пишут «Известия» . С такой инициативой выступил «Аэрофлот», рассказали два источника в крупных авиакомпаниях. Перевозчик предложил Минтрансу внести изменения в Федеральные авиационные правила и сократить размеры провозимого багажа с 203 см до 158 см по сумме трех измерений. Благодаря этому перевозчики смогут увеличить свои доходы, полагают участники рынка. В Минтрансе подтвердили факт обсуждения изменений, но отметили, что вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками рынка. Росавиация уже увидела в этой инициативе социально-негативные риски, сообщили источники. В «Общероссийском объединении пассажиров» спрогнозировали большое количество конфликтных ситуаций.

📰 Портфельные менеджеры крупнейших инвестфондов не сомневаются в быстром восстановлении мировой экономики, пишет «Коммерсант» . Число управляющих, уверенных в том, что в течение ближайших 12 месяцев темпы роста мирового ВВП ускорятся, на 90% превысило число тех, кто ждет замедления мировой экономики. В ожидании роста темпов вакцинирования управляющие снижают долю наличности в портфелях. В наибольшем выигрыше оказались акции компаний развивающихся стран, в том числе российских, которые привлекают своей недооцененностью. Однако эксперты отмечают неустойчивость популярности российского рынка из-за возросших геополитических рисков.

📰 В мире начинается новый, глобальный этап для финансовых рынков, пишет «Российская газета» . По словам независимого финансового эксперта Дмитрия Чечулина, говоря об этом, можно выделить несколько глобальных моментов: цену на нефть, процесс мировой вакцинации, действия ФРС США в связке с новым главой Министерства финансов Джанет Йеллен. А также санкции для России, в том числе давление на «Северный поток — 2», и макроэкономическую ситуацию внутри страны. Как отметил эксперт, говоря про стоимость доллара США против основных валют, стоит ожидать его дальнейшего снижения. Можно предположить, что не стоит ожидать резких скачков курса на этой неделе. Рубль продолжит торговаться в пределах 73—74 за доллар, а пара EUR/RUB, скорее всего, продолжит движение к отметке 88 от текущих 89.

📰 На волне восходящего тренда на фондовом рынке акции российских компаний стремительно растут, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков. Лучшими в индексе Мосбиржи с начала года стали бумаги TCS Group, показавшие рост более чем на 40%. Капитализация компании теперь превышает 8 млрд долларов на Лондонской и 600 млрд рублей на Московской биржах. По оценкам аналитиков, рынок продолжит расти в краткосрочной перспективе. В целом же 2021 год будет позитивным для рисковых активов, в том числе и российских акций, уверены они.

📰 Средства государственного фонда «Росинфокоминвест», создававшегося для инвестиций в технологические стартапы, планируется направить на развитие российского IT-экспорта, рассказал источник «Коммерсанта» в правительстве. Государство еще в 2007 году внесло в фонд 1,45 млрд рублей, но он хранил эти деньги на депозитах и практически не вел инвестиционной активности, закрыв лишь одну сделку. Среди вариантов использования оставшихся средств — вложение их в компанию, которая будет предоставлять услуги экспортерам как агрегатор поставок. Также, по словам источников, обсуждается необходимость создания представительств, предоставляющих экспортерам услуги по маркетингу и продвижению услуг, и применение средств фонда для оказания услуг юридической и патентной защиты и участия в зарубежных мероприятиях.

📰 В России могут упростить въезд для мигрантов, занятых на строительных объектах, пишут «Известия» . Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета. Ранее на нехватку рабочих более чем в половине регионов жаловался Минстрой. Сейчас потенциальные работники из соседних стран не могут въехать в Россию из-за ограничений, введенных после начала пандемии. От дефицита сотрудников пострадали и другие сферы — например, транспорт и ЖКХ, — однако пока речь идет только о тех, кто занят на строительстве. По словам экспертов, можно предусмотреть процедуру, при которой будут соблюдены требования эпидемиологической безопасности, но при этом не будут действовать строгие ограничения на въезд — например, разрешить въезд разным категориям работников, но по приезде отправлять людей на обязательный карантин. Также упростить процедуру могло бы введение системы, при которой работники при наличии договоренности с компанией-работодателем могли бы получать патент еще на родине и приезжать с уже готовым пакетом документов.